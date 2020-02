vedi letture

Il Secolo XIX sulle gare di B: "Lo Spezia si salva a Trapani, Entella travolto dalla capolista"

Nelle gare di Serie B giocate ieri, lo Spezia non è andato oltre l'1-1 col Trapani e l'Entella è stato battuto 4-0 dal Benevento capolista. Due gare che ha analizzato anche Il Secolo XIX che titola: "Lo Spezia si salva a Trapani. Entella travolto in casa dalla capolista Benevento". Nel pezzo si legge: "Gli aquilotti colgono il 13° risultato consecutivo ma contro la penultima in classifica soffrono più del dovuto e vengono salvati due volti dai pali. Nulla da fare per l'Entella contro la capolista Benevento, al 16° risultato utile consecutivo".