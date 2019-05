Il Secolo XIX sullo Spezia: "Il Cittadella non perdona. Addio playoff"

© foto di Pietro Lazzerini

L'edizione spezzina del Secolo XIX apre in prima pagina con il taglio alto dedicato ai playoff di Serie B giocati ieri titolando: "Il Cittadella non perdona. Addio playoff per lo Spezia". Una doppietta di Moncini premia i ragazzi di Venturato. Non è bastata la rete di Maggiore alla squadra di Marino per alimentare il sogno Serie A.