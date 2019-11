© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Con un gol a tempo scaduto di Marras, il Livorno ha avuto la meglio sulla Juve Stabia per 2-1. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de Il Tirreno: "Livorno, tre punti in rimonta. Breda salva la panchina al 95' e Marras è l'eroe del match".