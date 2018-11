L'Arena: "Hellas contestato dai tifosi. Solo pari nello stadio deserto"

© foto di Luca Bargellini

E' finito in parità il big match di Serie B fra Hellas Verona e Palermo. Un 1-1, quello del Bentegodi, che trova spazio sulla prima pagina de L'Arena anche per quanto riguarda lo sciopero del tifo scaligero andato in scena ieri sera contro la proprietà del club. "Hellas contestato dai tifosi. Solo pari nello stadio deserto" è il titolo scelto dal quotidiano veneto che parla di "clima surreale al Bentegodi".