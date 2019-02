© foto di Daniele Buffa/Image Sport

“Hellas, delusione continua. Un altro pareggio tra i fischi”, così titola L’Arena in edicola dopo l’1-1 interno contro il Crotone. “L’Hellas doveva vincere al Bentegodi per recuperare posizioni in graduatoria e invece si deve accontentare di un pareggio, l’ennesimo, conquistato oltretutto solo in superiorità numerica contro il Crotone, squadra di bassa classifica, che era però riuscito a portarsi in vantaggio a inizio ripresa. - si legge ancora – Il tecnico Grosso, nel mirino dei tifosi, butta nella mischia anche Pazzini, ma a risolvere la situazione è Di Carmine, ben servito da Faraoni”.