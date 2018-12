© foto di Ospite

L'Arena di questa mattina apre in prima pagina con il pareggio del Verona a Foggia per 2-2 titolando: "L'Hellas soffre e strappa il pari ma resta in corsa per la Serie A". Una bella prova di squadra anche contro le polemiche arbitrali a cui fa riferimento Grosso a fine partita: "L'arbitro non ci ha tutelati, il rigore su Matos era solare".