© foto di Luca Bargellini

C'è il caos allenatore in casa Hellas a tenere banco sulla prima pagina de L'Arena. Sul taglio alto il quotidiano veneto titola: "Ultimatum a Grosso. E l'Hellas Va in ritiro". Decisiva per le sorti del tecnico la gara contro lo Spezia del prossimo turno di campionato, con Serse Cosmi già preallertato in caso di esonero.