La Gazzetta del Mezzogiorno: "Foggia beffato. Palermo in C"

L'onda lunga della retrocessione del Palermo ha colpito non solo le zone alte della classifica. Le ripercussioni ci sono anche in chiave salvezza col Foggia che ha vissuto un pomeriggio sulle montagne russe. Prima, con i rosanero in C, lo spostamento in zona playout con la contemporanea salvezza del Venezia. Poi il comunicato della Lega di Serie B che conferma la retrocessione sul campo dei Satanelli e il contemporaneo annullamento dei playout. In quest'ottica La Gazzetta del Mezzogiorno ha titolato sulla propria prima pagina: "Foggia beffato. Palermo in C ma i playout non si faranno".