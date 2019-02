© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Ventuno punti e quint'ultimo posto in classifica. Questa è la situazione attuale del Foggia di Pasquale Padalino in Serie B. Per l'obiettivo salvezza serve, dunque, dare una sterzata in stagione. Di questo tema parla oggi La Gazzetta del Mezzogiorno nel pezzo dal titolo: "Il Foggia si prepara allo sprint. Due mesi e mezzo ad alta velocità". "La salvezza - scrive il quotidiano pugliese - passa dallo 'Zaccheria': sette partite in casa e sei fuori".