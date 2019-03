© foto di Federico Gaetano/tuttolegapro.com

Apertura delle pagine sportive de La Gazzetta del Mezzogiorno dedicata all'anticipo della 27^ giornata di Serie B tra Foggia e Cosenza in programma questa sera ma non solo. "Foggia e Lecce cercano gol vitamina" è il titolo scelto dal quotidiano che scrive: "Allo Zaccheria arriva una delle squadre più in forma. Senza gli squalificati Gerbo, Busellato e l'acciaccato Deli, a centrocampo è emergenza".

Per quanto riguarda il Lecce, invece, trovano spazio in pagina le parole di Marco Mancosu: "Palermo ferito, serve la gara perfetta".