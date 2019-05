La Gazzetta del Mezzogiorno: "Foggia in C. Un'altra beffa"

"Palermo salvo. Foggia in C. Un'altra beffa" è il titolo che La Gazzetta del Mezzogiorno ha scelto per raccontare l'ennesimo ribaltone vissuto ieri in Serie B con la sentenza della Corte d'Appello Federale che ha penalizzato i rosanero senza però farli retrocedere in Serie C. In terza serie finiranno i Satanelli, con il playout che vedrà protagonista Venezia e Salernitana.