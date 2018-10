La Gazzetta del Mezzogiorno: "Foggia, l'obbligo di ritrovare la vittoria"

Si parla del Foggia in apertura delle pagine sportive de La Gazzetta del Mezzogiorno. "Foggia, l'obbligo di ritrovare i punti vittoria" è il titolo scelto dal quotidiano nel giorno del match del 'Tombolato' contro il Cittadella. Per i Satanelli occorre ritrovare quel successo che manca oramai dallo scorso 6 ottobre nella gara contro l'Ascoli. Dopo quel giorno i rossoneri hanno raccolto un punto in due gare.