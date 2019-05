La Gazzetta del Mezzogiorno in edicola oggi fa il punto della situazione per la battaglia del Foggia sulla querelle Serie B. "Foggia non demorde. Il pressing si sposta nelle aule di giustizia" titola il quotidiano che poi scrive: "Mercoledì c'è l'udienza di secondo grado sui rosanero, ma i Satanelli puntano alla fissazione dei playout. La Lega B potrebbe essere in mora".