La Gazzetta del Mezzogiorno: "Il Foggia cerca la vera identità"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Dopo il ko di Cosenza per il Foggia è in arrivo nel prossimo weekend il derby contro il Lecce. Una sfida dalla quale gli uomini di Gianluca Grassadonia dovranno cercare di ritrovare la strada della vittoria. Di questo parla anche La Gazzetta del Mezzogiorno nel pezzo dal titolo: "Il Foggia cerca la vera identità. Un trittico per stabilire obiettivi". Il quotidiano, oltre al derby, mette nel mirino dei Satanelli anche le successive gare contro Cittadella e Brescia.