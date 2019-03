© foto di Andrea Rosito

Apertura delle pagine sportive de La Gazzetta del Mezzogiorno dedicata al Lecce. "Il Lecce balla in difesa. Serve svolta immediata" titola il quotidiano pugliese, che poi scrive: "Lontano dal 'Via del Mare' la squadra di Liverani ha sempre fatto bene e il suo rendimento resta il secondo della cadetteria, ma le due sconfitte in trasferta non sono un sintomo di crisi"