La Gazzetta del Mezzogiorno: "Il Lecce non sbanda: serve equilibrio"

© foto di Andrea Rosito

Archiviata la sconfitta contro la Cremonese per il Lecce arriva il momento di pensare alla gara contro lo Spezia. In vista del match del weekend La Gazzetta del Mezzogiorno titola: "Il Lecce non sbanda: serve equilibrio". "Una squadra forte - si legge - è quella che sa imparare dalle sconfitte e poi ripartire con più forza e convinzione di prima".