© foto di Luca Bargellini

Sfida all'Euganeo di Padova per il Lecce di Fabio Liverani a caccia degli ultimi punti per la promozione in Serie A. Una gara, quella contro i biancoscudati, che potrebbe regalare la matematica del cambio di categoria ai salentini e per la quale, come scrive La Gazzetta del Mezzogiorno, è previsto un maxi esodo dalla Puglia. "Lecce domani a Padova con la spinta di 2000 tifosi" è il titolo scelto dal quotidiano per la prima pagina odierna.