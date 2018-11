La Gazzetta del Mezzogiorno: "Lecce e Foggia promettono il turbo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Apertura congiunta sulle colonne de La Gazzetta del Mezzogiorno per Lecce e Foggia. Entrambe le formazioni pugliesi sono attese domani dalle sfide contro Cremonese e Spezia e il quotidiano titola: "Lecce e Foggia promettono il turbo". "Al 'Via del Mare' arriva la Cremonese - si legge -. Liverani ha fissato per la mattinata di oggi la seduta di rifinitura. Tabanelli si è allenato a parte a causa di un mal di schiena. Foggia arrivata in Liguria in treno. Al 'Picco' di La Spezia è atteso un nutrito gruppo di sostenitori dei Satanelli".