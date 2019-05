© foto di Pietro Lazzerini

"Primo matchball per la promozione in A" titola questa mattina La Gazzetta del Mezzogiorno a proposito della partita esterna del Lecce contro il Padova. La squadra di Liverani potrebbe festeggiare il ritorno in Serie A nel caso in cui, nella partita delle 12.30, il Palermo non dovesse riuscire a superare lo Spezia. Ovviamente, per ottenere la matematica certezza della promozione, i giallorossi dovranno comunque battere la squadra veneta.