La Gazzetta del Mezzogiorno: "Lecce, rilancio ma con un valzer di cambi"

© foto di Andrea Rosito

Dopo la sconfitta contro la Cremonese per il Lecce serve ripartire per la volata finale. Di questo parla La Gazzetta del Mezzogiorno nel pezzo dal titolo "Lecce, missione rilancio ma con un valzer di cambi". "Liverani - si legge - avrà un solo terzino di ruolo e non potrà contare né sul portiere Vigorito né sul bomber La Mantia".