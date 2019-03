© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Complice la sosta per le Nazionali La Gazzetta del Mezzogiorno propone un'analisi del calendario del Lecce in vista della volata finale. "Lecce, ecco tre partite per l'assalto alla 'Zona A'". "Un mese e mezzo per coltivare il sogno - si legge -. Sei partite in casa (compreso il recupero contro l'Ascoli) e tre fuori.