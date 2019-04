La Gazzetta del Mezzogiorno: "Lecce, un balzo da A"

© foto di Luca Bargellini

Vittoria nello scontro diretto contro il Pescara per il Lecce di Fabio Liverani e salentini che agganciano la seconda posizione. Un successo che La Gazzetta del Mezzogiorno mette in prima pagina titolando "Lecce, un balzo da A". Adesso per i giallorossi arriva un altro test importante contro il Cosenza dell'ex Piero Braglia.