La Gazzetta del Mezzogiorno sul Foggia: "Dall'Inferno al Paradiso"

Apertura delle pagine sportive de La Gazzetta del Mezzogiorno dedicata al Foggia. "Dall'Inferno al Paradiso. In rimonta le ultime tre vittorie" è il titolo scelto dal quotidiano sulla formazione di Gianluca Grassadonia. "Ha un grande carattere" la squadra rossonera che in sette giornate ha già asserato la penalizzazione inflitta in estate dalla Giustizia Sportiva.