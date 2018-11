La Gazzetta del Mezzogiorno titola: "Lecce batticuore"

"Lecce batticuore, a Cosenza 3-2. Oggi Bari-Messina". E' questo il titolo dedicato al calcio dalla prima pagina de La Gazzetta dello Sport, che di spalla come al solito si interessa delle squadre pugliesi e pone l'accento sul successo del Lecce in Serie B di ieri e sul prossimo impegno del Bari in Serie D.