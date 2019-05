© foto di Pietro Lazzerini

La Gazzetta del Sud di questa mattina fa il punto sulle due squadre calabresi in lotta per la permanenza in Serie B titolando: "Al Cosenza basta un punto, il Crotone crede nell'impresa". La squadra di Braglia sarà impegnata al "San Vito" contro il Venezia. Mentre gli uomini di Stroppa dovranno vedersela contro il temibile Benevento quarto allo stadio "Scida".