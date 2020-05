La Gazzetta dello Sport: "Allenamenti facoltativi? Solo per il nodo stipendi"

"Allenamenti facoltativi? Solo per il nodo stipendi". Questo il titolo a pagina 24 che La Gazzetta dello Sport dedica alla Serie B: "Attività non ufficiale per evitare contenziosi. E se riparte la A si spera in un protocollo soft. Allenamenti facoltativi. Questa è la formula scelta dalle società di Serie B per provare a riprendere l’attività dopo il lockdown. La Fase 2 consente agli atleti professionisti di allenarsi presso i centri sportivi dei club, rispettando una serie di precauzioni per evitare i contagi. Già, ma perché questa opportunità è stata accolta solo da 7 società (ma qualcun’altra si sta attrezzando per ripartire a breve)? E perché la decisione è facoltativa? Una ragione c’è".