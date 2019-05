La Gazzetta dello Sport: "Battaglia politica sul Palermo in C"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Apertura delle pagine dedicate alla Serie B da La Gazzetta dello Sport che affrontano ancora il terremoto Palermo. "Battaglia politica sul Palermo in C. Gravina alla Lega: 'Playout, perché?'" è il titolo scelto dalla rosea che poi scrive: "Il N°1 FIGC: 'Meglio aspettare l'appello, parliamone'". Intanto domani è in programma un importante Consiglio Federale.