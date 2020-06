La Gazzetta dello Sport: "Benevento, in A...fino al 76'. Inzaghi rimanda la festa"

Niente verdetti né festeggiamenti in Serie B nell'ultimo turno. Con La Gazzetta dello Sport che, nella sezione dedicata alla B, quest'oggi titola così: "In A...fino al 76'. Benevento, pari a Empoli. Inzaghi rimanda la festa. La promozione sfuma solo per la vittoria dello Spezia. L’ex Brignoli dice no nel finale: appuntamento a lunedì". I giallorossi, dunque, ci riproveranno tra un paio di giorni, questa volta contro la Juve Stabia.