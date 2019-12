© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Chievo rovina tutto. Juve Stabia, sei Forte". Questo il titolo de La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina sulla sfida che si è disputata ieri sera vinta dagli ospiti per 3-2 a Verona. I veneti - si legge - vanno sul 2-0, si fermano e nel finale sono k.o. Francesco Forte firma la rimonta grazie a due calci di rigore (il primo non c'è).