© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Colpo argentino per il Cosenza. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il club calabrese ha chiuso per l'arrivo di Mariano Izco, centrocampista ex Catania e Chievo attualmente svincolato dopo l'avventura al Crotone. Il giocatore prenderà il posto dell'infortunato Corsi in attesa di capire se dovrà sottoporsi ad un intervento al ginocchio infortunato.