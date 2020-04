La Gazzetta dello Sport con Oreste Vigorito: "Il mio Benevento pronto per la A"

"Il mio Benevento pronto per la A. Inzaghi è come me e non ci sono limiti". Il presidente del Benevento Oreste Vigorito ha rilasciato una lunga intervista sulle pagine de La Gazzetta dello Sport toccando più temi: "Volevamo risalire in tre anni e questo è il secondo. Il vantaggio in classifica ci aveva consentito di portarci avanti. Foggia ci lavora da quando siamo retrocessi e con Inzaghi ha fatto un piano con 3 prime scelte, se non arrivano c’è un piano B con 4. Tutti giocatori esperti di A, con voglia di lottare e che non facciano un passo indietro nemmeno per prendere la rincorsa, come diceva il Che".