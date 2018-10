La Gazzetta dello Sport: “Consiglio FIGC realista. B a 19”

Tuttosport: "Stop a Mazzarri: il Toro non ci sta"

Il Corriere di Roma titola: "Mercato flop, difesa fragile: Lazio in tilt"

La Stampa su Inter e Milan: "Su la testa". Milanesi mai così in alto

Il Corriere di Torino sulla Juve: "Quel Dybala in vetrina attira il Bayern"

Genoa, Il Secolo XIX: "Grifone formato big per fermare anche il Milan"

Corriere di Bergamo: "Per gli inglesi Gasp è meglio di Mourinho"

Il QS in prima pagina: "Inter, attenta alla clausola Brozovic"

La Nuova Ferrara in prima: "Tra Spal e Lazio una sfida per ripartire"

Corriere dello Sport -Stadio, Bati a Chiesa: "Firenze non si lascia"

Il Corriere di Verona: "Infortuni, per il Chievo il conto è già salato"

Spazio al Consiglio Federale di ieri, il primo della presidente Gabriele Gravina, che ha deciso di confermare il format corrente della Serie B appellandosi al realismo viste le tante giornate passate. “Consiglio FIGC realista . La B a 19 è una certezza”, scrive il quotidiano sportivo continuando poi così nell'attacco dell'articolo: “Come in un videogame, Gabriele Gravina è passato al livello successivo. Era di lotta, ora è di governo. E c’è un momento preciso del Consiglio federale di ieri che certifica il suo upgrade, da presidente di una Lega Pro barricadera a capo di una Federazione che per sbrogliare la matassa delle controversie sul format della B, deve permearsi innanzitutto di «realismo» (copyright suo). È quando Gravina toglie la parola a Pietro Lo Monaco, divenuto consigliere della Lega Pro anche con la sua benedizione, che vorrebbe replicare all’accorato intervento di Mauro Balata, stroncando sul nascere la possibilità che un argomento tanto delicato, primo vero banco di prova della nuova governance federale, finisca nel tritacarne di un dibattito che chissà dove sarebbe finito, tra pasdaran della nuova formula e vedove delle 22 squadre”.

