La Gazzetta dello Sport: "Consiglio FIGC: sarà richiesto il rinvio playoff"

"Consiglio FIGC oggi riunito: sarà richiesto il rinvio playoff": continua a tenere banco, anche sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, la questione Palermo, sospeso tra Serie B e C.

Sulla questione: "Dopo il comunicato stampa di lunedì, la Lega B ha fatto un comunicato ufficiale per dichiarare che, vista la sentenza del Tfn sul Palermo 'che ha individuato la quarta retrocessa', la disputa del playout 'non si rende necessaria' e che i playoff partono così: domani (ore 21) Spezia-Cittadella, sabato (ore 21) Verona-Perugia. Stamane la parola passa al Consiglio federale, nel quale Balata sosterrà la sua tesi (sembra appoggiato dalla sola Lega di A), mentre Gravina aprirà un dibattito: non è escluso che si arrivi al rinvio dei playoff (il Palermo ha chiesto la sospensiva alla Corte d’appello col ricorso) e al ripristino del playout (come chiede il Foggia). Sulla vicenda il sottosegretario Giorgetti ha detto: 'Almeno il secondo grado si deve aspettare. Così si rischia di compromettere tutta la credibilità del sistema".