© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

"La A in tasca. Adesso è solo una caccia ai record". Titola così La Gazzetta dello Sport sulla capolista di Serie B. Il Benevento domina il campionato e può entrare nella storia: per farlo deve battere due volte l'Ascoli. Pippo Inzaghi, esonerato dal Bologna un anno fa, si è preso la sua rivinicta in terra campana.