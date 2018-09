La Gazzetta dello Sport: "Finalmente avremo una B"

© foto di Antonio Vitiello

"Finalmente avremo una B. Ripescaggi, oggi si chiude" è il titolo che La Gazzetta dello Sport ha scelto per il giorno della sentenza del Collegio di Garanzia del CONI in merito al format della serie cadetta con eventuali ripescaggi. "Campionato a 19 o 22. Dal Catania al Siena, sperano in cinque: ma la griglia è un rebus".