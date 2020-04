La Gazzetta dello Sport, Galano: "Non è mai troppo tardi per arrivare in A: ci provo col Pescara"

vedi letture

"Non è mai troppo tardi per arrivare in Serie A: ci provo col Pescara". Questo il titolo a pagina 23 che La Gazzetta dello Sport riporta con le parole di Cristian Galano, l'attaccante del Pescara che rilasciato un'intervista esclusiva al quotidiano: "Ho ancora 3 anni davanti per puntare in alto. Riprendere la stagione non sarà semplice, visto che andrà fatta di nuovo la preparazione, ma giocare d’estate non sarà un problema. E io posso fare ancora meglio".