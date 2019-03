La Gazzetta dello Sport: "Gioventù o esperienza? C'è una tripla sfida in B"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Gioventù o esperienza? C'è una tripla sfida in B" è il titolo che La Gazzetta dello Sport ha scelto per aprire le sue pagine dedicate alla Serie cadetta. "Le tre squadre più giovani (Hellas Verona, Perugia e Brescia) contro le più navigate (Cremonese, Livorno e Foggia): strategie a confronto - si legge sulla rosea -. Il campionato dice che in lotta per la A ci sono squadre più giovani: quelle più vecchie sono invece sul fondo classifica".