© foto di Federico Gaetano

Tegola per il Livorno e per il suo portiere Luca Mazzoni. "Mazzoni sbaglia parata. Stop per doping: cocaina" è il titolo scelto da La Gazzetta dello Sport per raccontare della decisione dell'antidoping di fermare il portiere del Livorno dopo gli esami effettuati successivamente al match contro il Lecce. Il giocatore ora rischia due anni di squalifica.