La Gazzetta dello Sport: "Non chiamatela B". Al top con 98 prestiti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Approfondimento de La Gazzetta dello Sport dedicato al nuovo campionato di Serie B. Un serie, quella cadetta, alla quale la rosea dedica il titolo: "Non chiamatela B". "Matos, Palombi, Vido & C. Torneo top con i 98 prestiti. Tanti in arrivo dalle big per maturare, affinarsi e dare qualità al campionato. Il Padova ne ha 9, il Cittadella 1. L'Atalanta ne ha mandati 14, il Milan solo Felicioli".