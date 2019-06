© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Assemblea di Lega per la Serie B ieri a Milano con molti temi al centro della discussione. Fra questi la tensione venutasi a creare fra il presidente Mauro Balata e molti dei club presenti (ieri erano negli uffici della Lega i 19 dello scorso anno, le 3 retrocesse dalla A e le 5 promosse dalla C. Foggia unico assente). Di questo parla La Gazzetta dello Sport nel pezzo dal titolo: "Nuova B al via il 23 agosto. Ma è tensione Balata-club". Sul fronte delle decisioni sono state definite le date della stagione 2019/2020: open day venerdì 23 agosto per terminare il 14 maggio. Confermati i due turni durante le vacanze di Natale: le partite di 26 e 29 dicembre chiuderanno l’andata, poi ci sarà la sosta fino al 17 gennaio.