La Gazzetta dello Sport: "Palermo cambia". Club ad Arkus

© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

"Palermo cambia" è il titolo che La Gazzetta dello Sport ha scelto per raccontare il passaggio di proprietà del club rosanero. "Dietrofront del fondo USA. Il club passa ad Arkus" scrive ancora la rosea. "Intesa preliminare con una società che opera nel turismo alberghiero - continua -: verserà 10 milioni subito per le spese di gestione. Il fondo York sembrava a un passo ma non ha accettato la clausola di far transitare 20 milioni da Mepal".