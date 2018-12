© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Sul passaggio di proprietà del Palermo scende in campo la Serie B. Come riporta La Gazzetta dello Sport la Lega ha chiesto informazioni sulla proprietà inglese dei rosanero secondo quelli che sono i regolamenti attuali. Una richiesta alla quale, per il momento, non è stata data risposta. Non è un’anomalia, perché la nuova società, che resta ancora top secret, ha 30 giorni di tempo dall’atto notarile per far fonte a tutti gli adempimenti, oppure 20 giorni dalla costituzione del nuovo Cda che potrebbe avvenire intorno al 15 dicembre. Tra i documenti da produrre c’è anche la certificazione antimafia per le opportune verifiche agli organi della Lega. Resta da capire chi ha firmato l’atto per l’acquisizione del club. Da quello che filtra sarebbe la Sport Capital Group Investment, società costituita il 30 novembre, lo stesso giorno dell’atto davanti al notaio, con un capitale di 100 sterline. Il primo investitore sarebbe John Michael Tracey.