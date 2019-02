La Gazzetta dello Sport: "Palermo nell'incubo". Rischio -2

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

"Palermo, nell'incubo". La Gazzetta dello Sport, nelle proprie pagine dedicate alla Serie B, fa il punto sulla situazione dei rosanero. Gli inglesi Richardson e Treacy vanno via, ufficiali ieri le dimissioni, la frattura con l'ad Facile crea una voragine che apre all'ipotesi di una nuova cessione, forse l'unica strada percorribile. Tre gruppi interessati: una cordata dell'est capitanata da Follieri, un gruppo americano e una cordata italiana. Da mettere in preventivo il -2 in classifica, un rischio sempre più concreto vista la situazione.