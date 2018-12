© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'ultimo turno di campionato del 2018, valido per l'ultima giornata del girone d'andata di Serie B, ha sorriso alla Cremonese. Sul prato dello 'Zini' i grigiorossi superano con un perentorio 4-0 il Perugia. Un risultato che La Gazzetta dello Sport racconta nel pezzo dal titolo "Piccolo fa grande la Cremonese. Perugia travolto". "Zini in silenzio - si legge -, Rastelli si rialza dopo tre ko di fila. La rabbia di Nesta: 'Non ci sto a fare certe figure'".