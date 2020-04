La Gazzetta dello Sport: "Quando il gol è una specialità: ecco come si segna in Serie B"

"Quando il gol è una specialità: ecco come si segna in Serie B". Questo il titolo a pagina 21 su La Gazzetta dello Sport in edicola stamani: "Benevento tutto mancino, ma il sinistro migliore è di Forte. Iemmello predatore dell’area, il Crotone di testa è micidiale. Sono stati 694 in 279 gare, quasi due e mezzo a partita, a cominciare da quello di Jallow in Salernitana-Pescara del 24 agosto che - dopo lo 0-0 di Pisa-Benevento - aveva aperto una stagione che si è complicata e chissà se e quando finirà. La Serie B va nettamente sul destro: i gol segnati (349) sono quasi il doppio di quelli realizzati con l’altro piede".