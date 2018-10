La Gazzetta dello Sport: "Serie B &C, e ora cosa facciamo?"

Anche La Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio all'ennesimo ribaltone vissuto ieri fra Serie B e Serie C. "Serie B &C, e ora cosa facciamo?" è il titolo scelto dalla rosea che poi scrive: "Statuto violato. Mossa Fabbricini bocciata dal TAR. Verso il ritorno a 22 squadre di B. Accolti i ricorsi di Pro Vercelli e Novara. Secondo il tribunale amministrativo del Lazio il commissario FIGC andò oltre i propri poteri. Ripescaggi: sui criteri è ancora caos. L'Entella tra le ripescate? La FIGC non ricorrerò al Consiglio di Stato, ma deve scegliere i club da riportare in B. E i liguri ora chiedono di eseguire la sentenza CONI".