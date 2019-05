© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Anche in dirittura d'arrivo ci sono club, sia in Serie B che in C, che hanno deciso di cambiare allenatore. A loro dedica ampio spazio La Gazzetta dello Sport nel pezzo dal titolo: "Ansia da panchina, altri due cambi flash". "La Salernitana chiede la salvezza a Menichini - si legge -, il Catania per la B richiama Sottil".

La rosea, poi, ricorda anche le altre panchine che hanno cambiato proprietario nelle ultime settimane: dal Palermo al Verona in B, al Novara che ha richiamato Viali al posto di Sannino in Serie C.