La Gazzetta dello Sport sul caos istituzionale: "Scontro FIGC-Lega B"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Scontro FIGC-Lega B". Il caos istituzionale viene raccontato così da La Gazzetta dello Sport. Balata e la Lega B hanno impugnato la decisione provvisoria del Tar, ma hanno incassato anche la "bacchettata" di Gravina, che ha convocato il Consiglio federale per martedì prossimo e ha ricordato come le responsabilità per questa situazione non possano certo essere addebitate alla nuova governance.