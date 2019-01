La Gazzetta dello Sport sulla B: “Ceravolo scatena un’asta”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

“I gol di Ceravolo scatenano un’asta”, così La Gazzetta dello Sport titola nella pagina di mercato relativa alla Serie B concentrandosi sul calciatore in uscita dal Parma. “Due colossi a confronto per un big. L’asta per l’attaccante Fabio Ceravolo del Parma è partita e in campo ci sono le due società più floride della B. Da una parte la Cremonese, che gli ha proposto 350mila euro per questi sei mesi e un biennale da 500mila per i prossimi due anni. Dall’altra il Benevento, che lo vorrebbe riportare nel Sannio (dove Ceravolo ha già vinto la B) e ha rilanciato con una controproposta. - si legge nel pezzo - In mezzo aspetta il Parma, proprietario del cartellino, che sul piatto mette un altro giocatore ambito da entrambe le contendenti: si tratta del centrocampista Jacopo Dezi, che la Cremonese ha in cima alla lista dei desideri e che il Benevento ha chiesto per accontentare Bucchi (che l’ha allenato a Perugia nella stagione della sua svolta). Insomma, è asta senza esclusione di colpi. Senza dimenticare che la Cremonese, parallelamente, ha avviato anche la trattativa per un altro attaccante, ossia Daniel Ciofani del Frosinone”.