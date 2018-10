La Gazzetta dello Sport sulla B: "Foggia zemaniano, Pescara equilibrato"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

"Il Foggia è in stile Zeman. Pescara il più equilibrato". Lunga analisi de La Gazzetta dello Sport sul campionato di Serie B. I rossoneri sono al primo posto per gol segnati (14) e subiti (13). Hellas Verona in crisi, ma in testa come passaggi positivi e possesso palla. Per la capolista, invece, si contano 11 reti all'attivo e solo 7 al passivo (quarta miglior difesa).